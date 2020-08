قالت صحيفة “فورميكي” الإيطالية، إنه من الممكن

أن يكون للشقاق داخل حكومة الوفاق غير المعتمدة أسباب منها، أن وزير الداخلية

المفوض بحكومة الوفاق،فتحي باشاغا، هو جزء من جماعة الإخوان المسلمين، وبالتالي فهو

مرتبط للغاية بتركيا.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها أن أنقرة قدمت الحماية السياسية

والعسكرية لحكومة الوفاق، ولكن يبدو أنها تطلب حاليًا ثمنًا لهذا الدعم وهو إنشاء قاعدتين

عسكريتين، والنفوذ عبر شواطئ البحر الأبيض المتوسط.

وتساءلت الصحيفة: هل أصبح الوجود التركي عبئا، ولهذا السبب

أيضًا اتخذ السراج قرارًا يبدو منه أنه يطالب بمستوى معين من الاستقلالية؟.

جاء ذلك في تعليق للصحيفة على قرار رئيس المجلس الرئاسي،

فائز السراج، بإيقاف باشاغا والتحقيق معه بشأن دوره في الاحتجاجات الأخيرة، حيث نشرت

الصحيفة تقريرا السبت، بعنوان “ليبيا، ما وراء إيقاف وزير الداخلية باشاغا؟، تناولت

خلاله الخلافات داخل حكومة الوفاق.

يشار إلى أن السراج قرر الجمعة إيقاف باشاغا عن العمل وإحالته

إلى التحقيق بشأن بياناته الصادرة بحق التظاهرات والاعتداء على المتظاهرين في طرابلس،

وكلف وكيل داخلية الوفاق، خالد مازن، بتولي مهام الوزير، مع تكليف مليشيا القوة المشتركة

بفرض سيطرتها على العاصمة.

The post صحيفة إيطالية تكشف عن رغبة أنقرة في استبدال السراج بباشاغا لإنشاء قاعدتين عسكريتين في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24