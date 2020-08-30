نشطاء: اختطاف مؤسس “حراك صوت الشعب”.. “محمد البوعة” في طرابلس

أعلن نشطاء في طرابلس، اختطاف مؤسس حراك “صوت الشعب” محمد البوعة، وسالم قدمور، أحد نشطاء الحراك، في طرابلس.

وأوضحت مصادر محلية، أن البوعة وقدمور، تم اختطافهم يوم أمس السبت، حين كانوا في ميدان الشهداء في العاصمة، ولم تُعرف الجهة التي اختطفتهم.

وطالب حراك “صوت الصوت”، وزير الداخلية في حكومة الوفاق، بالتدخل لإطلاق سراح المعتقلين فورا.

كما دعا الحراك، الجهات المختصة بالعمل على إطلاق سراح مؤسس الحراك محمد البوعة وسالم قدمور.

وظهر محمد البوعة، في أكثر من مقطع فيديو، قبل فترة، خاطب فيها الشباب في ليبيا، بالابتعاد عن الحروب، وأن لا يتورطوا في خلافات الطبقة السياسية في ليبيا.

ويعدّ حراك “صوت الشعب” مجموعة خاصة، على الفيسبوك، تتناول الشأن العام والأزمات التي تواجه المواطن في ليبيا.

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