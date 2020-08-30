الكفرة تتحصل على كمية من مواد التشغيل الخاص بالكشف عن كورونا

أفاد رئيس اللجنة الطبية الإستشارية بمدينة الكفرة الدكتور ربيع الأبعج، أن المدينة تحصلت على كمية من مواد التشغيل الخاص بالكشف عن فيروس كورونا الموجود لدى فرع مكافحة الأمراض بالكفرة.

وأوضح المكتب الإعلامي لبلدية الكفرة، أن حصول البلدية على كمية من مواد التشغيل، جاء ذلك بعد لقاء جمع وفد بلدية الكفرة الذي يتواجد في بنغازي هذه الأيام مع مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في بنغازي سند المجبري ورئيس اللجنة الطبية الاستشارية الدكتورة فتحية العريبي ومسؤول المختبرات باللجنة الطبية الدكتور وائل الهواري.

وتم خلال اللقاء،استعراض عمل اللجان المختصة بمكافحة الوباء ببلدية الكفرة واحتياجات العمل الطبي في هذا المجال.

وأشاد الحاضرين باللقاء، بعمل الفرق الطبية في مجالات العزل والرصد والتقصي.

من جهته عبّر وفد بلدية الفكرة، عن امتنانه لجهود وزارة الصحة واللجنة الطبية ومختبرات الكشف عن الوباء والتعاون الكبير الذي تقوم به منظمة الصحة العالمية في ليبيا مع وزارة الصحة.

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