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اللجنة المركزية تعلن توقف انتخابات بلدية القطرون لأسباب أمنية

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، عن توقف العملية الانتخابية لبلدية القطرون لأسباب أمنية .

وفي أول ردّة فِعل على توقف انتخابات بلدية القطرون، طالب “حراك شباب التغيير” بالمدينة، من “جميع سكان القطرون الكبرى والقوى المدنية الداعمة للانتخابات الحضور للاجتماع الطارئ والذي سيعقد ببيت الضيافة ( الزاوية – القطرون بعد صلاة العصر وذلك لمناقشة قرار ايقاف العملية الانتخابية ومحاولة الاستناف”.

وأشار الحراك، أن “هناك محاولات جهوية وقبلية من بعض ضعفاء النفوس تحاول ان تطمس صوت الشعب وتريد عرقلة انتخابات المجلس البلدي القطرون”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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