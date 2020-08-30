اللجنة المركزية تعلن توقف انتخابات بلدية القطرون لأسباب أمنية

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، عن توقف العملية الانتخابية لبلدية القطرون لأسباب أمنية .

وفي أول ردّة فِعل على توقف انتخابات بلدية القطرون، طالب “حراك شباب التغيير” بالمدينة، من “جميع سكان القطرون الكبرى والقوى المدنية الداعمة للانتخابات الحضور للاجتماع الطارئ والذي سيعقد ببيت الضيافة ( الزاوية – القطرون بعد صلاة العصر وذلك لمناقشة قرار ايقاف العملية الانتخابية ومحاولة الاستناف”.

وأشار الحراك، أن “هناك محاولات جهوية وقبلية من بعض ضعفاء النفوس تحاول ان تطمس صوت الشعب وتريد عرقلة انتخابات المجلس البلدي القطرون”.

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