هذه ليبيا التاريخ والهوية: “#Libya_كن_ايجابي_ونشر_صورتها”

شارك نشطاء على موقع تويتر، هاشتاق #Libya_كن_ايجابي_ونشر_صورتها، عبر صور للمعالم الأثرية للمناطق والمدن، في خطوة شبابية تهدف إلى نشر البهجة والتفاؤل.

وتداول نشطاء، صورًا من بنغازي إلى طرابلس والجنوب، وغيرها من المدن والمناطق، ولاقت إعجابا وتفاعلا كبيرا، عبر تويتر.

المحاولات الشبابية على موقع تويتر، لإبراز صورة ليبيا التاريخية عبر معالمها وسواحلها وشوارعها العتيقة، لم تتوقف منذ سنوات، ولا تهدف إلى النشر المحلي فقط، بل تعمل على إيصال رسالة إلى الخارج، الذي يرى في ليبيا، حروب واقتتال مستمر، ولا يعرف شيئًا عن تفاصيلها الغائبة، والتي تتمثل في ثقافتها وهويتها.

وهُنا ننقل لكم بعض ما نشره رُوّاد موقع تويتر، من صور عبر مشاركتهم الهاتشاق:

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية