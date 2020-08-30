بلدية بنغازي: إزالة جميع الإشغالات على الأرصفة العامة

أعلنت بلدية بنغازي، اليوم الأحد، أنها سوف تبدأ في أعمال إزالة جميع المباني المُقامة على الأرصفة العامة، والإشغالات الموجودة عليها من بضائع، وكُتل خرسانية وغيرها.

وأوضحت، في إعلان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن هذا الإجراء يأتي «حفاظاً على المظهر العام للمدينة»، مشيرا إلى أن «الأرصفة العامة حق للمُشاة يجب المُحافظة عليها». وقالت بلدية بنغازي إنها «بصدد إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المُخالفين».

وفي نوفمبر الماضي، أجرت لجنة تصحيح أوضاع الأكشاك في بلدية بنغازي، زيارات ميدانية للأكشاك القائمة حاليا، للتأكد من صحة إجراءاتها القانونية والفنية، و«إزالة الأكشاك المُخالفة للقوانين واللوائح».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا