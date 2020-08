بنغازي تعلن البدء في إزالة الإشغالات المقامة على الأرصفة

أعلنت بلدية بنغازي، اليوم الأحد، عن البدء في أعمال إزالة المباني المقامة على الأرصفة العامة، و الإشغالات الموجودة عليها من بضائع وكتل خرسانية.

وأوضحت البلدية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار المحافظة على المظهر العام للمدينة، مشيرة إلى أن الأرصفة العامة حق المشاه ويجب المحافظة عليها.

وشددت البلدية على أنها تستخدم كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

