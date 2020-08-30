وزير العمل يكلف إدارة التفتيش بمتابعة مرتبات العاملين بالشركات المتعثرة و«المؤتمرات الشعبية»

أكد المفوض بوزارة العمل والتأهيل في حكومة الوفاق د. المهدي الأمين ضرورة تفعيل دور التفتيش لمتابعة إجراءات المرتبات المتعثرة.

وكلف الأمين الذي بحث الملف مع مدير إدارة التفتيش العمالي والسلامة المهنية، عبد الناصر الرويمي، أمس السبت، بضرورة متابعة ملف مرتبات العاملين في الشركات المتعثرة والبالغ عددهم 17 ألف شخص.

وشدد وزير العمل بضرورة الإسراع في متابعة صرف مرتبات العاملين في «المؤتمرات الشعبية» سابقا، وبيان أسباب إحالة بعض المكاتب لبيانات المستحقين بها.

كان وكيل وزارة العمل والتأهيل د. على عكاشة تحدث قبل أسبوع عن تعثر صرف مرتبات العاملين بـ«المؤتمرات الشعبية سابقا»، بسبب عدم وجود بيانات المستحقين ضمن منظومات الوزارة، وطالب مكاتب العمل بالمناطق التنسيق مع مراقبات الخدمات المالية لمتابعة واستيفاء البيانات الخاصة بهؤلاء العاملين.

يشار إلى أن وزارة العمل والتأهيل طالبت المجلس الرئاسي في يونيو الماضي بتفويضها لإعادة تنسيب موظفي المؤتمرات الشعبية سابقا إلى جهات عمل مختلفة.

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