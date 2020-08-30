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مركز مصراتة الطبي يعلن آخر حصيلة لإصابات «كورونا»

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلن قسم العزل التابع لمركز مصراتة الطبي أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد تبلغ 14 إصابة مؤكدة.

ونوه في بيان لآخر حصيلة صادرة أمس السبت، إلى أن 6 حالات تخضع للرعاية الطبية المستمرة والملاحظة بقسم الإبواء، مشيرا إلى أن 8 حالات بالعناية المركزة. ولفت إلى خروج 3 حالات، وعدم تسجيل وفيات السبت.

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ويوم السبت، قالت مصحة التواصل التخصصية إنها لم تسجل أي حالات وفاة في مركزي العزل بمصراتة (لا الكرشيني ولا الأورام) ، وتابعت المصحة أن هناك 5 حالات وضعها حرج جدا مصابة بفيروس كورونا المستجد.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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