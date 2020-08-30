مركز مصراتة الطبي يعلن آخر حصيلة لإصابات «كورونا»

أعلن قسم العزل التابع لمركز مصراتة الطبي أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد تبلغ 14 إصابة مؤكدة.

ونوه في بيان لآخر حصيلة صادرة أمس السبت، إلى أن 6 حالات تخضع للرعاية الطبية المستمرة والملاحظة بقسم الإبواء، مشيرا إلى أن 8 حالات بالعناية المركزة. ولفت إلى خروج 3 حالات، وعدم تسجيل وفيات السبت.

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ويوم السبت، قالت مصحة التواصل التخصصية إنها لم تسجل أي حالات وفاة في مركزي العزل بمصراتة (لا الكرشيني ولا الأورام) ، وتابعت المصحة أن هناك 5 حالات وضعها حرج جدا مصابة بفيروس كورونا المستجد.

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