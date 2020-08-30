اغتيال مدراء الأمن..محاولات الإرهاب لاستهداف الأمن في ليبيا باءت بالفشل

أخبار ليبيا24- خاص

الإرهاب أكثر ما يريد تقويض الأمن وأن يظهر أمام الناس أن المؤسسات الأمنية هشة ولا يمكن حتى أن تحمي نفسها فما بالكم بحماية المواطن وذلك باستهداف أعلى الرتب ممن يحملون صفات في هرم المؤسسة الأمنية.

استهدف الإرهاب الضباط والجنود وذلك للتخلص منهم كونهم سيكونون في خط المواجهة معهم ومن ثم عندما يبدأ في تنفيذ مخططه الإرهابي والإعلان عن نفسه كبديل تكون الساحة فارغة أمامه من جهة ومن جهة أخرى تكون الأرضية مهيأة له كون الأمن لم يحمي حتى نفسه.

ومن هنا نفذ الإرهاب عدة عمليات إرهابية تمثلت باغتيال أو محاولات لاغتيال طالت مدراء أمن عاملين وغيرهم ممن تركوا مناصبهم، ففي 12 أغسطس 2014 اغتيل عقيد محمد سويسي مدير أمن طرابلس العاصمة برصاص مجهولين بمنطقة تاجوراء شرق العاصمة.

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