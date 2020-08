البيان: تركيا تمارس سياسات استفزازية في ليبيا وتستنزف مقدرات الدول وتسرق خيراتها

قالت صحيفة البيان الإماراتية، اليوم الأحد، إنه في كل يوم

جديد تكشف تركيا عن وجهها القبيح، وتمارس سياستها الاستفزازية، فبعد تدخلاتها الدموية

في سوريا، وليبيا، والعراق، ها هي تتجه إلى خلق توتر جديد في شرق المتوسط، بمحاولة

استنزاف مقدرات الدول، وسرقة خيراتها.

وأوضحت الصحيفة، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا يدري أو

يتجاهل أن أوراقه، التي لعبها في الميدان، ترغيباً وترهيباً، استُنفدت، وخياراته باتت

محدودة، حيث إن مقصلة العقوبات ستكون مصيره، مشيرة إلى أن العالم كله يعارض وبشدة أنشطة

التنقيب عن الغاز الطبيعي، التي تقوم بها سفن تركية في شرق المتوسط بوصفها أعمالاً

غير مشروعة، تمثل تعدياً على حقوق الغير، كما أن المجتمع الدولي بدأ يتحرك في ليبيا

والعراق، لصد مخططات أردوغان التوسعية.

ولفتت الصحيفة إلى أن التاريخ سيشهد أن زيف ادعاءات أردوغان وجرائمه

بحق الإنسانية لن تمرّ مرور الكرام مهما طال الزمان، فقد هب العالم لمحاصرة مخططاته

الإرهابية، ولم يعد باستطاعة نظام أردوغان نفسه تعداد خصومه في هذا العالم، ولا ضحايا

أخطائه وغطرسته، وقد باتت جميع الاتفاقيات، التي وقعتها أنقرة باطلة لا سيما بعد الاتفاق

المصري اليوناني، الذي حاصر كل طموحات أردوغان في المتوسط.

فيما أكدت الصحيفة، أن تركيا باتت مدركة أنها أصبحت وحيدة ونتيجة لذلك؛ بدأت في التصرف من تلقاء نفسها، وأرسلت سفناً عملاقة للحفر والتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، لكنها فتحت على نفسها أبواباً لا يمكن غلقها، فتصرفات أردوغان ليست لعبة بسيطة، ولا استفزازات عابرة، بل انتهاك للمواثيق الدولية، ومحاولة التعدي على سيادات دول، ولا بد من إجراءات رادعة لإرجاعها إلى صوابها.

