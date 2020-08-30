بعد إيقافه عن العمل.. باشاغا يصل طرابلس قادما من تركيا

وصل وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا للعاصمة طرابلس عبر مطار معيتيقة الدولي قادما من دولة تركيا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أنه كان في استقبال باشاغا مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية ورؤساء المصالح والأجهزة الأمنية ومدراء الإدارات ومدراء أمن وضباط وضباط صف بالوزارة.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أصدر ليل الجمعة السبت، قرارا بوقف باشاغا احتياطيا عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس الرئاسي خلال اثنتين وسبعين ساعة من صدور هذا القرار، على أن يتم التحقيق معه بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين.