في محاولة لامتصاص غضب المواطنين .. الوفاق تتابع ملف المرتبات المتعثرة

أكد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق غير المعتمدة المهدي الأمين، السبت، أنه طالب مفتشي العمل بالوزارة بمتابعة ملف مرتبات العاملين في الشركات المتعثرة والمنسحبة البالغ عددهم 17000 شخص.

وشدد الأمين في تدوينة عبر صفحة الوزارة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” على ضرورة الإسراع في متابعة صرف مرتبات العاملين في المؤتمرات الشعبية ” سابقا ” و الوقوف على أسباب عدم إحالة بعض المكاتب لبيانات المستحقين بها.

وأشار الأمين إلى أنه من الضروري متابعة مرتبات دفعات فائض الملاكات الوظيفية الذين لم ترد إفراجات بشأنهم رغم استيفاء بياناتهم.

هذا ويذكر أن حكومة الوفاق غير المعتمدة تحاول امتصاص حالة الغضب لدي المواطنين الذين خرجوا في تظاهرات سلمية للمطالبة بمرتباتهم المتعثرة وإصلاح الأوضاع الاقتصادية وتوفير حياة معيشية جيدة.

