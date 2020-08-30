الثني يتابع سير عمل جهاز الإمداد الطبي ويطّلع على المخزون الاستراتيجي للقطاع

ليبيا – بحث رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني أمس السبت مع رئيس جهاز الإمداد الطبي أحمد بورتيمة سير عمل الجهاز، مطلّعًا على المخزون الاستراتيجي للأدوية والمعدّات والمستلزمات الطبّية لقطاع الصحّة.

الثني ناقش مع بورتيمة بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أبرز الاحتياجات التي يجب توفيرها في القريب العاجل، لسد العجز في كافّة المؤسسات والمراكز الطبية.

وأكّد رئيس الحكومة على ضرورة التنسيق مع وزارة الصحّة والتعاون مع مكتب منظّمة الصحّة العالمية في ليبيا بما يكفل تقديم الخدمات للمواطنين بشكل فعّال ومستمر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية