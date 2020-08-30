السراج يشكل لجنة بقيادة كاجمان لمراجعة إنفاق وزارة صحة الوفاق

ليبيا – عقد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أمس السبت اجتماعه الثالث خلال الأربع أيام الأخيرة، برئاسة فائز السراج رئيس المجلس وحضور أعضاء الرئاسي أحمد معيتيق وعبد السلام كجمان، ومحمد عماري زايد وأحمد حمزة.

المجلس بحث بحسب المكتب الإعلامي للسراج الإجراءات والتدابير العاجلة المرتبطة بالملف الاقتصادي وقطاع الخدمات، ومتابعة أوجه الإنفاق العام.

وأصدر المجلس قرارا بتشكيل لجنة يترأسها النائب بالمجلس عبد السلام كاجمان، وتضمُّ عضو المجلس أحمد حمزة، ووزير المالية فرج أبو مطاري ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي طلال عجاج؛ وذلك لمراجعة إنفاق قطاع الصحّة خلال السنتين الماليتين 2019 – 2020، على أن تقدّم نتائج عملها خلال 15 يوما.

كما تمّ تشكيل لجنة لتشغيل وتدريب العاطلين عن العمل من شريحة الشباب.

وعلى صعيد آخر اتفق المجلس على تكليف صلاح الدين علي النمروش بمهامّ وزير الدفاع المفوّض، كما تمّ تكليف اللواء محمد الحداد -بعد ترقيته- بمهامّ رئيس أركان ما وُصف بـ”الجيش الليبي”.

وقرّر المجلس الاستمرار في حالة انعقاد لاستكمال مناقشة الوضع الراهن.

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