حفاظا على المظهر العام.. بلدية بنغازي تشن حملة لإزالة جميع الإشغالات على الأرصفة

أعلنت بلدية بنغازي عن شن حملة كبير لإزالة جميع الإشغالات على الأرصفة من مباني وبضائع وكتل خرسانية، وذلك حفاظا على المظهر العام.

ووجهت البلدية تحذيرا لأصحاب الأنشطة الاقتصادية الذين يعملون على إشغال الأرصفة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المُخالفين .

وأصدرت البلدية بيانا أوضحت فيه أن تلك الحملة تأتي حِفاضاً على المظهر العام للمدينة، ومن حيث إن الأرصفة العامة حق للمُشاة يجب المُحافظة عليها.

ووجهت بلدية بنغازي نداء للمُواطنين وجميع مُزاولي اللأنشطة الاقتصادية المُختلفة، بأنها سوف تبدأ في أعمال إزالة جميع المباني المُقامة على الأرصفة العامة، والإشغالات الموجودة عليها من بضائع،وكُتل خرسانية وغيرها وأنها بصدد إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المُخالفين .