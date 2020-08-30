الرئاسي يصدر قرارًا بشأن تشغيل وتدريب العاطلين عن العمل من شريحة الشباب

ليبيا – أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني القرار رقم 567 لسنة 2020، بشأن تشغيل وتدريب العاطلين عن العمل من شريحة الشباب.

القرار أشار بحسب المكتب الإعلامي التابع للمجلس إلى تولي وزير العمل والتأهيل إعداد حصر شامل للشباب الخريجين العاطلين عن العمل، الذين تتوفّر فيهم الشروط المناسبة للتدريب والتعيين في القطاع العام.

وسيتمّ بموجب القرار تشكيل لجنة مركزيّة برئاسة أحد نواب المجلس الرئاسي وعضوية وزارة العمل والتأهيل ووكيل وزارة المالية.

كما سيتمّ اتخاذ كافّة الإجراءات اللازمة لتعيين وتدريب الأسماء الواردة بالكشوفات، وذلك حسب الرغبة ووفق الإمكانات المتاحة.

وأكّد القرار على التزام كل الجهات المختصة بتنفيذ القرار اعتبارًا من 01/11/2020، وذلك حسب ما سيتمّ اعتماده في المجلس الرئاسي.