إطلاق سراح غيث والشريف التابعين لحراك 23 أغسطس

علمت 218 من مصدر مطلع أن النشطاء في حراك الـ23 من أغسطس، فادي غيث وزكريا الشريف، قد تم إطلاق سراحهما مساء السبت بعد اعتقالهما في تظاهرة أمام منزل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

وكانت مجموعة مسلحة رافضة للحراك الشعبي السلمي قد مارست عمليات اعتقال تعسفي في حق عدد من الشباب المحسوب على الحراك المطالب بتحسين الأوضاع المعيشية من كهرباء وماء وسيولة، ورحيل المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني، وإنهاء كافة المظاهر المسلحة.

وقد اصطدمت مظاهرات طرابلس السلمية بقمع وترهيب شديدين من قبل مجموعات مسلحة محسوبة على حكومة الوفاق وصفت الحراك بالمشبوه والمتظاهرين بالعملاء والخونة والمخربين.

وفي سياق متصل، أعربت البعثة الأممية في ليبيا، السبت، عن قلقها إزاء استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين واعتقال المدنيين، مشيرة إلى “زيادة في التقارير بشأن انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاحتجاز والقيود المفروضة على حرية التنقل والتعبير، وكذلك الحق في التجمع السلمي والاحتجاج”.

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