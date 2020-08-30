مصراتة الطبي: 14 حالة مصابة بكورونا في قسم العزل

أعلن مركز مصراتة الطبي أن إجمالي الحالات المصابة بكورونا والموجودة بقسم العزل التابع لمركز مصراتة الطبي بلغ 14 شخص حتى يوم أمس السبت.

وأكد المركز أن هناك 6 حالات بقسم الإيواء تحت الرعاية الطبية المستمرة والملاحظة فيما توجد 8 حالات بالعناية المركزة.

وأشار المركز إلى وجود 3 حالات دخول تم استقبالها من عيادات الكشف المبكر و3 حالات خروج بصحة جيدة فيما لا توجد وفيات.

وكان أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن تسجيل عدد (329) إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا يوم الجمعة منها عدد (195) حالات جديدة وعدد (134) حالات مخالطة كما سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد 23 حالة شفاء و5 حالات وفاة.