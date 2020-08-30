الحرس البلدي بنغازي يعلن عن حملة إزالة التعديات على الأرصفة والطرق العامة

أخبار ليبيا24

أعلنت غرفة العمليات التابعة لجهاز الحرس البلدي بنغازي عن عزمها البدء في حملة لإزالة التعديات على الأرصفة والطرق العامة داخل المدينة خلال الأيام المقبلة.

وأوضح المركز الإعلامي لجهاز الحرس البلدى بنغازي أن هذه الحملة تاتي بعد رصد كافة المخالفات والتعديات التى تشهدها المدينة وتشوية المظهر العام وتعريض سلامة المواطنين للخطر والعمل على استأصالها من جذورها حفاظا على النسق الحضارى للمدينة.

وأكد مساعد رئيس غرفة عمليات الحرس البلدي رائد فرج الدرسي، أنه قام برصد عدة مخالفات من المحال التجارية ومعارض السيارات التي تشغل الأرصفة متجاوزين القانون، وذلك خلال حملة رفقة رجال الضبطية القضائية المنوط بها التفتيش داخل بنغازي.

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