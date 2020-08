شتيوي: الوضع الوبائي في مصراتة لا يزال غير مستقر

أكد الناطق باسم لجنة مكافحة كورونا في مصراتة، عمران شتيوي،

أن الوضع الوبائي في البلدية لا يزال غير مستقر، موضحًا أن هناك تفاوت في عدد العينات

الموجبة التي يتم الوصول إليها، وفقًا لعدد المسحات التي تأتي من فرق الرصد والتقصي.

وقال شتيوي، إن الحالات المؤكدة حتى الآن بلغت 2414 حالة،

ووصلت حالات الشفاء إلى 245 حالة، فيما سجلت الوفيات 48 حالة حتى الآن، وإجمالي الحالات

بمراكز العزل الثلاثة 36 حالة، مرجعًا ارتفاع حالات الشفاء إلى قرار اللجنة العلمية

ببلدية مصراتة، بأخذ مسحة من كل من أمضوا فترة العزل بالمنازل، مما زاد من الإقبال

على فرق التقصي والرصد، وهو ما ترتب عليه إثبات حالات شفاء بعدد أكبر، بعد أن كانت

اللجنة تكتفي، في وقت سابق، بانتهاء فترة العزل دون أخذ مسحات.

وأوضح شتيوي، أن هناك إقبالاً على التبرع ببلازما الدم من قبل المتعافين،

من الرجال والنساء، ويسمح بأخذ التبرع من النساء فوق الخامسة والثلاثين، مشيرًا إلى

توافر رصيد كاف من البلازما في مصرف الدم المركزي بمصراتة يصرف منه لمن يحتاجون إلى

البلازما.

