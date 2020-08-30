معزب يكشف نقاط الخلاف بين باشاغا والسراج

قال عضو المجلس الأعلى للدولة محمد معزب إن الخلافات القائمة بين وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق فتحي باشاغا ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج جاءت إثر نظرة كل منهما لكيفية معالجة المشاكل القائمة هناك.

وأضاف معزب أن فتحي باشاغا من خلال صفته الوظيفية يعمل على بسط سيطرة الشرطة على كافة مناحي الدولة، وخاصة العاصمة طرابلس مبيناً أنه يواجه قوى متنفذة ليس من السهل السيطرة عليها.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للدولة في تصريح صحافي لوكالة سبوتنيك أن فائز السراج يفضل التأني في معالجة الإشكاليات والعراقيل، فيما يميل وزير الداخلية إلى استعمال الإعلام والعلانية في كشف كثير من الملفات، والتدخل في مسائل تتجاوز صلاحياته كوزير داخلية.

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