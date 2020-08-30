ليبيا الان

معزب يكشف نقاط الخلاف بين باشاغا والسراج

تم النشر منذُ 17 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال عضو المجلس الأعلى للدولة محمد معزب إن الخلافات القائمة بين وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق فتحي باشاغا ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج جاءت إثر نظرة كل منهما لكيفية معالجة المشاكل القائمة هناك.

وأضاف معزب أن فتحي باشاغا من خلال صفته الوظيفية يعمل على بسط سيطرة الشرطة على كافة مناحي الدولة، وخاصة العاصمة طرابلس مبيناً أنه يواجه قوى متنفذة ليس من السهل السيطرة عليها.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للدولة في تصريح صحافي لوكالة سبوتنيك أن فائز السراج يفضل التأني في معالجة الإشكاليات والعراقيل، فيما يميل وزير الداخلية إلى استعمال الإعلام والعلانية في كشف كثير من الملفات، والتدخل في مسائل تتجاوز صلاحياته كوزير داخلية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك