معزب: هذه أسباب الخلاف بين السراج وباشاغا

أكد عضو مجلس الدولة محمد معزب أن الخلافات بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ووزير الداخلية فتحي باشاغا جاءت إثر نظرة كل منهما لكيفية معالجة المشاكل القائمة هناك.

وأضاف معزب في حديثه لـ”سبوتنيك” “أنها أزمات، خاصة أن وزير الداخلية مهامه ضبط الأمن وبسط سيطرة الشرطة على كافة مناحي الدولة، وخاصة العاصمة، وأنه يواجه في قوى متنفذة، ليس من السهل السيطرة عليها”.

وأردف معزب يميل السراج إلى التأني في معالجة هذه الأمور، فيما يميل وزير الداخلية إلى استعمال الإعلام والعلانية في كشف كثير من الملفات، والتدخل في مسائل تتجاوز صلاحياته كوزير داخلية متوقعا حل الإشكالات، وعدم تأثيرها على الوضع الأمني.