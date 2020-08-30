النتائج الأولية لانتخابات ككلة: تصدر قائمة البناء وميلود محمد ونورية الجليدي

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، اليوم الأحد، النتائج الأولية لانتخابات المجلس البلدي ككلة التي جرت في 25 أغسطس الجاري، مؤكدة تصويت 1941 شخصا، من بين 7304 هم عدد المسجلين.

وأوضحت أن عدد المراكز الانتخابية بلغ سبعة مراكز، والمحطات 22 محطة، فيما بلغت نسبة المقترعين 27%، وعدد المرشحين في الفئة العامة ست أشخاص، ومن ذوي الاحتياجات خمسة، ومن فئة المرأة ثلاث سيدات،

وأكدت أن أكثر الحاصلين على أصوات من الفئة العامة، هم على الترتيب: قائمة البناء بـ 527 صوتا، ثم قائمة الطاحونة بـ 446 صوات، ثم قائمة الصعود بـ 400 صوتا، ثم قائمة المشاركة والتغيير بـ 276 صوتا، ثم قائمة من أجلكم بـ 78 صوتا، وأخيرا قائمة من أجل الوطن بـ 76 صوتا.

وعن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، فقد حصل: ميلود محمد قريش على 486 صوتا، يليه مراد عبد الحميد عبد الله رمضان بـ 410أصوات، ثم محمد خليفة عبد الله امحمد بـ 340 صوتا، ثم رضا عمر مصطفى عيسى بـ 236 صوتا، ثم عبد المجيد عبد السلام المبروز ميلود بـ 216 صوتا.

وفي فئة النساء، حلت نورية محمد الجليدي محمد أولا بـ 879 صوتا، ثم مطيعة عيسى عمر خليفة بـ 398 صوتا، ثم نعيمة علي رمضان أحمد بـ 320 صوتا.

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