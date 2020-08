قال الكاتب السياسي والإعلامي السعودى خالد الزعتر، الأحد، إن هناك مخطط للانقلاب على رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج بعد إعلان وقف إطلاق النار.

و أكد الزعتر في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” أنه من السهولة التحالف مع الجماعات الإرهابية لكن ليس من السهولة فك التحالف معها، موضحا أن السراج قد تتم تصفيته، وهذا ما يحدث فى ظل وجود نوايا من قبل وزير داخلية حكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا وتنظيم الإخوان الإرهابي للتخطيط بالانقلاب عليه.

وأضاف الزعتر أن الحالة فى ليبيا حسمت لصالح الجيش و لم تعد الجبهة المقابلة قادرة على الصمود فى ظل التفكك الذى تعيشه والخلافات التى تتطور، وأصبح كل طرف يفكر بإزاحة الآخر وأطراف الصراع الذين يصدرون الواجهة هم باشاغا السراج”.

وأشار الزعتر إلى أن إعلان فائز السراج لوقف إطلاق النار ووقف كافة العمليات العسكرية كان بمثابة القشة التى أظهرت الصراعات داخل حكومة الوفاق إلى السطح، فهذه الصراعات والانقسامات هى نتيجة حالة التدهور على الأرض مقابل تقدم الجيش.

The post بعد تفكك الوفاق .. الزعتر : الوضع في ليبيا حسم لصالح الجيش appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24