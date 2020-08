كشف عضو ما يسمى بمجلس الدولة، محمد معزب، عن أن الخلافات

القائمة بين وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي باشاغا ورئيس

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، جاءت إثر نظرة كل منهما لكيفية

معالجة المشاكل القائمة هناك.

وأوضح معزب، أن باشاغا من خلال صفته الوظيفية يعمل على بسط

سيطرة الشرطة على كافة مناحي الدولة، وخاصة العاصمة طرابلس، مبيناً أنه يواجه قوى متمكنة

ليس من السهل السيطرة عليها، وفق تعبيره.

ولفت معزب، أن السراج يفضل التأني في معالجة الإشكاليات والعراقيل،

فيما يميل باشاغا إلى استعمال الإعلام والعلانية في كشف كثير من الملفات، والتدخل في

مسائل تتجاوز صلاحياته كوزير داخلية.

The post معزب: باشاغا يواجه قوى متمكنة ليس من السهل السيطرة عليها appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24