أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأحد، عن تسجيل 465 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و حالة وفاة واحدة وتماثل 77 حالة إصابة إلى الشفاء.

وأوضح المركز في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه استلم المركز الوطني أمس السبت 29 اغسطس 2020 (2241) عينة موزعة على المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس (1123) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن (144) عينة، و مختبر مركز بحوت التقنيات الحيوية (564) عينة، مختبر فرع المركز سبها (46) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة (247) عينة، مختبر فرع المركز الزاوية (93) عينة، و مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان (24) عينة.

وأشار المركز إلى أن إجمالى عدد الإصابات بلغ حتى الآن 13423 إصابة و 232 حالة وفاة و 1410 حالة تعافي.

The post الوطني لمكافحة الأمراض : ليبيا تسجل حالة وفاة واحدة و 465 إصابة جديدة بكورونا و تماثل 77 حالة للشفاء appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24