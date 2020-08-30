إعلان النتائج المبدئية لانتخابات المجلس البلدي ككلة

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية اليوم الأحد النتائج المبدئية لانتخاب المجلس البلدي ككلة التي جرت يوم 25 أغسطس الجاري.

وأكدت اللجنة أن عدد المراكز الانتخابية بلغ 7 مراكز وعدد المحطات 22 محطة مبينة أن عدد المسجلين بلغ 7304 شخص فيما بلغ عدد المقترعين 1941 شخص.

وبحسب اللجنة بلغ عدد المرشحين في الفئة العامة 6 مرشحين وفي فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بلغ عددهم 5 أشخاص وبلغ عدد المرشحين لفئة المرأة 3 سيدات.

وبينت اللجنة أنه في الفئة العامة حصلت قائمة البناء على أعلى مصوتين بعدد 527 شخص وحصدت قائمة الطاحونة على 446 صوت.

وفي فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار حصل المرشح ميلود محمد محمد قريش على أعلى عدد أصوات بعدد 486 شخص فيما حصل مراد عبد الحميد عبد الله رمضان على 410 صوت بينما في فئة المرأة حصلت المترشحة نورية محمد الجليدي محمد على أعلى عدد أصوات والذي بلغ 879 صوت