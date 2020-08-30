الأعلى في طرابلس.. اكتشاف 465 إصابة جديدة بـ«كورونا» في البلاد

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اكتشاف 465 إصابة بفيروس «كورونا» المستجد، من بين 2241 عينة تلقاها المركز، وكان أعلاها في طرابلس بواقع 241 حالة إيجابية، فيما سجلت حالة وفاة واحدة في مصراتة

وفق آخر حصيلة نشرها بيان المركز حتى أمس السبت، توزعت الإصابات الجديدة بواقع 267 حالات جديدة، و198 حالات مخالطين، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 13,423 منذ ظهور الوباء في البلاد شهر مارس الماضي

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

طرابلس

195 حالة جديدة.

46 حالة مخالطة

غريان

4 حالات جديدة

12 حالة مخالطة

بني وليد

حالتان جديدتان

الزنتان

10 حالات مخالطة

الخمس

حالة واحدة مخالطة

5 حالات جديدة

الزاوية المركز

3 حالات جديدة

6 حالات مخالطة

الزاوية الجنوب

حالة واحدة جديدة

الزاوية الغرب

حالة واحدة مخالطة

يفرن

حالتان مخالطتان

رقدالين

حالة واحدة جديدة

16 حالة مخالطة

جنزور

4 حالات مخالطة

10 حالات جديدة

سواني بني آدم

حالة واحدة جديدة

3 حالات مخالطة

ظاهر الجبل

حالة واحدة مخالطة

النواحي الأربعة

7 حالات جديدة

العجيلات|

حالة واحدة جديدة

الرجبان

حالتان مخالطتان

صبراتة

5 حالات جديدة

صرمان

حالة واحدة جديدة

حالة واحدة مخالطة

الرياينة

حالة واحدة جديدة

زوارة

حالتان جديدتان

8 حالات مخالطة

الماية

12 حالات مخالطة

زليتن

32 حالة مخالطة

16 حالة جديدة

الجفرة

حالة واحدة جديدة

سبها

3 حالات مخالطة

7 حالات جديدة

الشاطئ

حالة واحدة جديدة

أم الأرانب

حالة واحدة جديدة

مصراتة

38 حالة مخالطة

حالتان جديدتان

المركز الوطني لمكافحة الأمراض يسجل ( 77 ) حالة شفا

حالتان في مسلاتة

4 حالات في صرمان

56 حالة في مصراتة

4 حالات في سبها

7 حالات في غريان

حالة واحدة في الزاوية المركز

حالتان اثنتان في زليتن

حالة واحدة في الزنتان

أرقام

إجمالي الإصابات : 13,423

الحالات النشطة : 11,781

المتعافين : 1,410

الوفيات : 232

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