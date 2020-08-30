كرموس: الخلافات بين السراج وباشاآغا هي مجرد اختلاف في وجهات النظر

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عادل كرموس إنّ الخلافات بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ووزير الداخلية المفوّض فتحي باشاآغا ليست خلافات جوهرية بقدر ما هي ممارسة صلاحيات، وأنها لن تؤول إلى ما هو أسوأ، خاصّة أن الأمر لا يعدو أن يكون وقفًا مؤقّتًا من أجل تحقيق صدر ممن يملك على من يجب أن يمتثل لهذا الأمر.

كرموس وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية رأى أنّ باشاآغا يتمتّع بالذكاء والوطنية مما يؤهّله لاتخاذ القرار الحكيم الذي ينهي الأزمة، ولا يعرّض الوضع للانهيار حسب زعمه.

وأشار عضو مجلس الدولة إلى أنّ الوضع دائمًا داخل مجلس الدولة به اختلاف في وجهات النظر بين أعضائه لكنّ تماسك الأعضاء واحترامهم لرأي الأغلبية هو السائد يمكن أن تختلف وجهات نظر الأعضاء حول هذه الأزمة من حيث تأييد لطرف دون آخر لكن إذا صدر قرار عن المجلس مجتمعًا سيُحترم من الجميع.

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