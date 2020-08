أفادت مصادر صحفية، الأحد، بأن وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا طلب لقاءا منفردا مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

