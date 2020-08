الإفراج عن شخصين اعتقلا خلال التظاهرات في طرابلس

أفادت مصادر صحفية، الأحد، بأنه تم إطلاق سراح فادي غيث وزكريا الشريف، مساء السبت بعد اعتقالهما في تظاهرة أمام منزل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج.

و أوضحت المصادر أنه كانت قد قامت مجموعة مسلحة بعمليات اعتقال تعسفي في حق عدد من الشباب الذين يطالبوا بتحسين الأوضاع المعيشية من كهرباء وماء وتوفير سيولة، ورحيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة.

وأشارت المصادر إلى أن البعثة الأممية في ليبيا كانت قد أعربت عن قلقها إزاء استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين واعتقال المدنيين، مشيرة إلى أنه هناك زيادة في تقارير انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاحتجاز والقيود المفروضة على حرية التنقل والتعبير، وكذلك الحق في التجمع السلمي والاحتجاج”.

