أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الأحد ، عن سرقة خط النقل الواصل بين محطة الجمعية الزراعية ومحطة المارد العربي الذي يبلغ طولة 400 متر ، مشيرا إلى أنه تابع لإدارة المراقبة دائرة توزيع القره بوللي ، وقد تم تغذية المحطة من مصدر أخر .

