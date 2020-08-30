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ميناء بنغازي يستقبل 664 حاوية بضائع و32 طن قمح وشعير

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استقبل ميناء بنغازي البحري، سفينة نقل الحاويات «إس فري» الوكيل الملاحي لشركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 220 حاوية بضائع مختلفة.

كما رست بالميناء السفينة «فيوتشر» وعلى متنها 444 حاوية بضائع وسلع متنوعة، وفق ما أعلن الناطق باسم إدارة الميناء مفتاح الشهيبي.

وبحسب الشهيبي، استقبل الميناء أيضا سفينة نقل الحبوب «ليلى» الوكيل الملاحي لشركة الأفق اللامع للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 10177 طنا من حبوب القمح.

كما استقبل السفينة «طه واي» الوكيل الملاحي لشركة شواطئ بنغازي للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 22500 طن من حبوب الشعير.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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