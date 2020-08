دعت السلطات الألمانية، الأحد، كافة الأطراف في ليبيا إلى عدم إضاعة فرصة وقف إطلاق النار.

The post عاجل // ألمانيا تدعو الأطراف الليبية إلى عدم إضاعة فرصة وقف إطلاق النار appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24