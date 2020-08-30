ليبيا تُسجّل أعلى حصيلة شفاء يومية من كورونا

ارتفعت إصابات فيروس كورونا في ليبيا إلى 13423 حالة بعدما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 465 حالة إصابة جديدة.

وسجل المركز الوطني أعلى حصيلة شفاء يومية من الفيروس بعدد 77 حالة، إضافة إلى تسجيل حالة وفاة واحدة.

وبحسب إحصائيات المركز الوطني فإن إجمالي حالات الإصابة النشطة يُقدّر بـ 11781 حالة بينها 1410 حالات شفاء، و232 حالة وفاة.

وتشهد البلاد وضعا وبائيا حرجا بسبب تفشي الفيروس وإهمال المواطنين لطرق الوقاية منه، فضلا عن تهالك القطاع الصحي وتدهور خدماته.

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت من تأثر المنطقة الغربية بشكل كبير بالوباء، خاصة مدينتي طرابلس ومصراتة، وبالمُقابل لا تزال القدرة على فحص المواطنين وتعقبهم وعلاجهم منخفضة بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد إضافة إلى نقص المعدات والإمدادات الطبية اللازمة.

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