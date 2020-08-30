هذا ما قاله كرموس بشأن التحقيق العلني مع باشاغا

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية(خاص) |

30 August, 2020

أكد عضو مجلس الدولة عادل كرموس أن طلب ووزير الداخلية فتحي باشاغا بأن يكون التحقيق معه علنيا هو طلب في غير محله

وأضاف كرموس في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أنه ليس هناك خلاف بالمعنى الحقيقي بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ووزير الداخلية فتحي باشاغا لأنه من الناحية القانونية من حق الرئاسي متابعة أي وزارة والتحقيق في تقصير وما على المعني بالتحقيق إلا الامتثال له وهذا ما حصل فعلا”.

وأضاف كرموس “تبقى مسألة أن يكون التحقيق علنيا ومنقولا على القنوات هذا طلب في غير محله لان التحقيق لا يمكن إلا أن يكون سريا حفاظا على الأدلة ومن بعده تأتي المساءلة والمحاكمة التي يمكن إعلانها” مردفا “اعتقد انه تم تجاوز كل ذلك وأن حرص باشاغا على المصلحة العامة حملاه على الاستجابة لتعليمات المجلس الرئاسي”.