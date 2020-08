أقر المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق في بيان له أمس السبت بتولي وزير العمل والتأهيل مسؤولية إعداد حصر شامل للشباب الخريجين العاطلين عن العمل على أن تتوافر لديهم شروط التعيين والتدريب بالقطاع العام حتى انتهاء سبتمبر المقبل.

وجاء في البيان المادة الثالثة والتي تنص على اتخاذ كافة الإجراءات بتعيين وتدريب الأسماء الواردة بالكشوفات وذلك حسب الرغبة، فيما تنص المادة الرابعة على إلزام كل الجهات المختصة ابتداء من الأول من نوفمبر المقبل وبحسب ما سيتم اعتماده من الرئاسي.

أما فيما يخص المادة الخامسة التي جاءت في البيان فقد نصت على إلزام وزارة المالية بالإضافة للمصرف المركزي والجهات ذات العلاقة بتوفير التغطية المالية لتنفيذ البرنامج التشغيلي والتدريب لهذه الشريحة

The post “الرئاسي” يكلف وزير العمل بحصر العاطلين عن العمل appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية