نقابة المحامين تطالب بإطلاق سراح جميع الموقوفين من المتظاهرين السلميين

أصدرت النقابة العامة للمحامين، بيانًا للمطالبة بإطلاق سراح

جميع الموقوفين من المتظاهرين السلميين وتحسين الظروف المعيشية للمواطن وتوفير

متطلبات الحياة اليومية بما يكفل العيش الكريم للمواطن الليبي، وملاحقة المتورطين

في إهدار المال العام وسرعة الاستفتاء على الدستور وإنهاء جميع الأجسام الموازية

وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

كما طالبت النقابة، بإخراج جميع القوات الأجنبية المتواجدة في ليبيا وإعادة

إنتاج النفط وتصديره باعتباره قوت الليبيين ومصدر رزقهم الوحيد، بالإضافة إلى منح

المسؤولين مهلة لتنفيذ الإصلاحات وإلا ستتم الدعوة للتظاهر بشكل عام في عموم

ليبيا.

