أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط، الأحد، عن سلبية نتائج عينات 13 موظف بالشركة اشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا.

وأوضحت الشركة عبر تدوينة لها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الموظفين كانوا محتجزين بمقر الحجر الصحي البريقة، مشيرة إلى أنه تم فحص العينات بمختبر كورونا في بنغازي.

