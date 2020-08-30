تراجع الدولار في السوق الموازية

تراجع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي في تعاملات اليوم الأحد.

وانخفض سعر صرف العملة الأميركية بفارق 5 قروش، مسجلة 6.30 دينار مقابل 6.35 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي حين استقر اليورو عند مستوى 7.35 دينار الذي سجله أمس، ارتفع سعر الجنيه الإسترليني بفارق 6 قروش، مسجلا 8.26 دينار مقابل 8.20 دينار أمس.

وحافظت الليرة التركية على مستوى 0.86 دينار، فيما تراجع الدينار التونسي بفارق قرشين اثنين، مسجلا 2.31 دينار مقارنة بـ2.33 دينار.

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