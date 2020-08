أعلنت مصادر صحفية، الأحد، عن انطلاق المباحثات بين المبعوث الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز ووزير الخارجية المصري سامح شكري حول ليبيا .

