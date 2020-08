ميناء بنغازي يستقبل السفينة “طه واي” وعلى متنها 22500 طن من حبوب الشعير

أعلن الناطق باسم إدارة ميناء بنغازي البحري، مفتاح الشهيبي،

عن استقبال الميناء لسفينة نقل الحاويات “إس فري” وعلى متنها 220 حاوية بضائع

مختلفة، بالإضافة إلى وصول السفينة “فيوتشر” وعلى متنها 444 حاوية بضائع

وسلع متنوعة، وفق ما.

وأوضح الشهيبي، أن الميناء استقبل أيضًا سفينة نقل الحبوب ليلى”وعلى

متنها 10177 طنا من حبوب القمح، كما استقبل السفينة “طه واي” وعلى متنها

22500 طن من حبوب الشعير.

