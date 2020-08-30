وزير العمل المفوض: جاهزون لبدء تنفيذ برنامج تشغيل الشباب

قال وزير العمل المفوض د.المهدي الأمين إن وزارة العمل والتأهيل جاهزة للبدء الفوري لتنفيذ برنامج تشغيل وتدريب الشباب، تنفيذاً لقرار المجلس الرئاسي بتشغيل وتدريب شريحة الشباب الباحثين عن العمل.

وأضاف يبلغ الرقم المسجل لإعداد الباحثين عن العمل ضمن منظومات مكاتب العمل والتأهيل نحو 128 ألف و679 باحث عن العمل حتى الثلاثين من شهر يوليو الماضي 2020 من مختلف المدن في ليبيا، منهم عدد الذكور الباحثين عن العمل 72 ألف و649 احث، والباحثات عن العمل 56 ألف و30 باحثة.

اقرأ ايضا: «الرئاسي» يشكل لجنة لتشغيل وتدريب العاطلين عن العمل من الشباب

وأوضح ان أعلى نسبة للباحثين تأتي ضمن المؤهلات الجامعية بعدد 50 ألف و643 باحث، بينما سجل الباحثين في المنطقة الغربية الأعلى بعدد 71 ألف و303 باحث، ثم المنطقة الوسطى بعدد 35 ألف و151 باحث ثم المنطقة الجنوبية بعدد 9.895 الف باحث والمنطقة الشرقية بعدد 7.330 ألف باحث عن العمل.

وطالب وزير العمل والتأهيل مكاتب العمل بالرباط المباشر مع مركز المعلومات والتوثيق بالوزارة، ودعا وزارة المالية بالتعاون فيما يخص بالعقود المتعثرة للعاملين في القطاع العام خلال الأعوام من 2015 إلى 2019 . ودعا كافة الباحثين عن العمل في مختلف المدن بسرعة التسجيل في منظومات الباحثين بمكاتب العمل.

وأصدر المجلس الرئاسي أمس السبت، قرارًا بتشكيل لجنة لتشغيل وتدريب العاطلين عن العمل من شريحة الشباب. زذلك خلال اجتماع هو الثالث للمجلس الرئاسي خلال الأيام الأربعة الأخيرة، برئاسة فائز السراج رئيس المجلس، وحضور نائبي الرئيس أحمد معيتيق وعبد السلام كجمان، وعضوي المجلس محمد عماري زايد وأحمد حمزة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا