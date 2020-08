أعلنت

مصادر إعلامية، اليوم الأحد، أن اليونان أكدت على أن حقوقها البحرية لن تتأثر بالاتفاقية

غير الشرعية بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج وتركيا.

The post عاجل// اليونان: الاتفاقية غير الشرعية بين السراج وأنقرة لن تؤثر على حقوقنا البحرية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24