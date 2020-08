أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الأحد، أنه اتفق مع المبعوثة الأممية للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز على ضرورة العودة إلى الحوار السياسي بين الأطراف الليبية.

