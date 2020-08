العباني: أطلقوا سراح المتظاهرين فالمعتقلات أولى بالفاسدين ومغتصبي السلطة

استنكر عضو

مجلس النواب، محمد العباني، المعاملة القمعية التي تلقاها

المتظاهرون السلميون، قائلًا إن من يطالبون بحقهم في الحياة، تتم مواجهتهم بالرصاص

الحي، وهم متحصنون بالرايات البيض، وحاملون شعارات بسيطة بأياديهم.

ووجّه

العباني، حديثه للمسؤولين من خلال تدوينة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي

“فيسبوك”، بالقول إن المتظاهرين قُتِلوا بلا رحمة وتمت ملاحقتهم واختطافهم،

واعتقالهم، مطالبًا بإطلاق سراحهم، وتركهم يموتون جوعى مع عائلاتهم، وفي بيوتهم، فالمعتقلات

أولى بالفسادين ومغتصبي السلطة.

