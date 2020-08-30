شركة الكهرباء «طرابلس»: لصوص استهدفوا خط «الجمعية الزراعية – المارد العربي»

أكدت الشركة العامة للكهرباء «طرابلس»، أن ظاهرة السرقة والتخريب لمكونات الشبكة الكهربائية، ما زالت تتواصل وتستهدف مرافق الشركة المختلفة.

وقالت الشركة في بيان صادر عنها: “قامت مجموعة من اللصوص المجرمين الخارجين عن القانون والذين لا هم لهم إلا الكسب غير المشروع السريع وزيادة معاناة المواطنين بسرقة خط نقل الواصل بين محطة الجمعية الزراعية ومحطة المارد العربي”.

وأضاف البيان “السرقة استهدفت الخط على مسافة 400 متر والتابع لإدارة المرقب دائرة توزيع القره بولي، وقد تم تغذية المحطة من مصدر أخر”.

وأعلنت الشركة يوم الأربعاء الماضي، عن سرقة 1900 متر من الأسلاك النحاسية في منطقة قصر الأخيار غربي البلاد.

وأوضحت أن أشخاصًا مجهولين الهوية قاموا بسرقة الأسلاك تقدر بمسافة 1500 متر جهد عالي و400 متغط منخفض على الخط الرئيس أبو رحمة فرعية أبو رحمة تفريعة يوسف أبوسنينة جهد منخفض على محول بئر البلدية بمنطقة قصر أخيار، مما تسبب في قطع الكهرباء عن المنطقة.

وتكرر نفس الأمر يوم الجمعة أيضا، حيث أكدت الشركة العامة للكهرباء، استمرار عمليات الاعتداء بالسرقة على مكونات الشبكة الكهربائية.

وقالت الشركة، في منشور على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»: “إنه تم مساء الخميس سرقة أسلاك ضغط منخفض على خط الشرفة من 30 المزرعة تقدر بمسافة 800 متر بدائرة توزيع الساحل بإدارة توزيع المرقب”.

وحذرت الشركة العامة من أن ظاهرة سرقة أسلاك الكهرباء أصبحت حالة شبه يومية تقوم بها مجموعات من اللصوص ببعض المناطق.