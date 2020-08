أبو الغيط و ويليامز يتفقان على ضرورة خروج كافة المرتزقة من الأراضي الليبية لوقف إطلاق النار

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الأحد المبعوثة الأممية للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، لبحث التطورات على الساحة الليبية وسبل دفع جهود تسوية الأزمة الليبية على مساراتها العسكرية والسياسية والاقتصادية.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط ووليامز اتفقا على أهمية البناء على الإعلانات التي كانت قد خرجت عن رئيس حكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج و رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لتثبيت وقف إطلاق النار في عموم الأراضي الليبية.

وأضاف المصدر في بيان للجامعة أن أبو الغيط أكد خلال اللقاء أنه من الضروري التوصل إلى تسوية سياسية متكاملة للأزمة الليبية، عبر استكمال المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق رسمي ودائم لوقف إطلاق النار تحت رعاية ومراقبة البعثة الأممية، ووضع ترتيبات متفق عليها لاستئناف التشغيل الكامل لمرافق النفط وتوحيد المؤسسات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الليبي في كافة أرجاء البلاد، بالإضافة إلى عودة كافة الأطراف في ليبيا إلى الحوار السياسي تحت الرعاية الأممية للتوصل إلى خارطة طريق تنهي المرحلة الانتقالية في ليبيا وتتوجها بانتخابات رئاسية وتشريعية يرتضي الجميع بنتائجها.

وأوضح المصدر أن أبو الغيط شدد على ضرورة توقف كافة التدخلات العسكرية الخارجية في الأزمة الليبية، لافتا إلى أنه يجب الالتزام بحظر السلاح المفروض على البلاد من قبل مجلس الأمن، وإخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، وينخرط الليبيون في عملية سياسية جادة ووطنية خالصة لمعالجة كافة جوانب الأزمة الليبية بأبعادها الأمنية والسياسية والاقتصادية المتداخلة.

وأوضح المصدر أن وليامز أطلعت أبو الغيط على مختلف الجهود التي تبذلها البعثة الأممية في سبيل حلحلة الأزمة الليبية على مساراتها المختلفة، وكذا متابعة تنفيذ مخرجات قمة برلين لتأمين وحدة الصف الدولي من أجل مرافقة الأطراف الليبية في هذه المسيرة، إذ عبرت عن تقديرها للدور الذي تضطلع به الجامعة العربية في هذا المضمار، والمساندة التي تقدمها للبعثة الأممية بما في ذلك بحكم عضويتها في لجنة المتابعة الدولية لعملية برلين، ورئاستها المشتركة لمجموعة العمل السياسية المنبثقة عنها.

