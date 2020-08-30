الموت يغيب “الطيب الشريف” شيخ قبيلة العبيدات ورئيس مجلس أعيانها

توفي اليوم الأحد الشيخ الطيب الشريف خير الله، شيخ قبيلة العبيدات بالمنطقة الشرقية فى ليبيا، ورئيس مجلس أعيان قبائل العبيدات.

وكان الشيخ الطيب ضمن مشائخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبى بكافة ربوع البلاد، الذين التقوا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الشهر الماضي.

وقال الراحل فى كلمته خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن أمن ليبيا من أمن مصر، فهو أمن مشترك بين أسرة واحد يجمعها جوار وتاريخ وجغرافيا وصلة رحم وقربة.

وناشد الراحل، مصر وشعب مصر وجيش مصر بأن يهبوا لإنقاذ ليبيا وتنظيفها من المستعمرين الأتراك والمرتزقة، ممن يريد تفريق ليبيا، مضيفا: “نؤكد باسم قبائل ليبيا وعشائرها إننا لا نرى تدخل مصر لحماية ليبيا، لكن نرى فيه إيمان وثقة بدفاع أخ عن أخيه وجار عن جاره”.